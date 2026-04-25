Диана Шнайдер проиграла восемь из девяти матчей с теннисистками из топ-20 в сезоне-2026
Поделиться
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла восемь из девяти матчей с теннисистками из топ-20 рейтинга WTA в сезоне-2026. Восьмой матч Шнайдер проиграла в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде, уступив швейцарке Белинде Бенчич (12-е место рейтинга) со счётом 2:6, 6:7 (6:8).
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Единственную победу в сезоне над теннисисткой из топ-20 Шнайдер одержала в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия), где она обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:3. Таким образом, после матча в Мадриде Шнайдер провела 34 матча с теннисистками из топ-20 и одержала победу лишь в 10 встречах.
Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
00:17
-
00:10
-
00:10
- 25 апреля 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
22:40
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55
-
21:45
-
21:33
-
21:10
-
21:01
-
20:36
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:13
-
19:56
-
19:50
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
18:55