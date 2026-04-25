Диана Шнайдер проиграла восемь из девяти матчей с теннисистками из топ-20 в сезоне-2026

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла восемь из девяти матчей с теннисистками из топ-20 рейтинга WTA в сезоне-2026. Восьмой матч Шнайдер проиграла в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде, уступив швейцарке Белинде Бенчич (12-е место рейтинга) со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Единственную победу в сезоне над теннисисткой из топ-20 Шнайдер одержала в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия), где она обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:3. Таким образом, после матча в Мадриде Шнайдер провела 34 матча с теннисистками из топ-20 и одержала победу лишь в 10 встречах.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

