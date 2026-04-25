Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — третья с 2009 года, кто одержал минимум 25 побед на турнире в Мадриде

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой с 2009 года, одержавшей минимум 25 побед на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Лидерами по этому показателю являются Петра Квитова (32) и Симона Халеп (30).

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 21:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
В третьем круге соревнований в Мадриде Соболенко обыграла румынку Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4. В четвёртом круге турнира Арина сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Бублик уступил во 2-м круге Мадрида! Медведев, Соболенко, Хачанов и мирра победили. LIVE!
Live
Бублик уступил во 2-м круге Мадрида! Медведев, Соболенко, Хачанов и мирра победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android