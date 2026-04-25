Соболенко — третья с 2009 года, кто одержал минимум 25 побед на турнире в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой с 2009 года, одержавшей минимум 25 побед на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Лидерами по этому показателю являются Петра Квитова (32) и Симона Халеп (30).

В третьем круге соревнований в Мадриде Соболенко обыграла румынку Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4. В четвёртом круге турнира Арина сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.