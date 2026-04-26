«Надеюсь, что операция не понадобится». Кузнецова — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о снятии семикратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос», вспомнив свою травму кисти.

«Очень жаль, что Карлос пропустит остаток грунтового сезона, в том числе «Ролан Гаррос», потому что за их противостоянием с Янником интересно наблюдать и предполагать, кто каждый раз окажется сильнее.

Вспоминаю свою травму кисти, которая была как-то в разгар US Open. Во время матча на ровном месте при выполнении удара слева как будто что-то стрельнуло в руке. Большого значения тогда этому не придала, потому что боль встречается часто, просто пытаешься её изолировать. Вызывала физио, перебинтовали руку, даже выиграла тот матч. А на следующий день понимала, что слева играть не могу. Съездила ещё на два турнира в Китае, так как были контрактные обязательства. Слева играла резаным, иногда даже получалось. Вердикт специалистов был однозначен – нужна операция.

В конце сезона прооперировала левую кисть в Бельгии у хирурга Фредерика Верстрекена, который оперировал запястье у Ким Клейстерс. Однозначно лучший хирург по кистям – отправляла многих друзей к нему. Лучший потому, что, например, Нисикори он держал 6-8 месяцев на восстановительных процедурах, зная, что вопрос можно решить без операции. Такие хирурги очень ценны.

Травма кисти может случиться в любой момент и быть опасной. Карлосу желаю скорейшего выздоровления, надеюсь, что операция ему не понадобится», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
