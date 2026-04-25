Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — Ангелина Калинина, результат матча 25 апреля 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000, Мадрид

Наоми Осака вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Соболенко
Комментарии

15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв украинку Ангелину Калинину (110-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 22:40 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Осака выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов. Ангелина Калинина сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За право выйти в 1/4 финала турнира в Мадриде Наоми Осака поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android