Наоми Осака вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Соболенко
15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв украинку Ангелину Калинину (110-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Осака выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк-пойнтов. Ангелина Калинина сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
За право выйти в 1/4 финала турнира в Мадриде Наоми Осака поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
