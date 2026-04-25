Фото: Бублик разбил ракетку в матче с Циципасом во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Бублик разбил ракетку в матче с Циципасом во втором круге «Мастерса» в Мадриде
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик во время матча второго круга с греком Стефаносом Циципасом (80-й в рейтинге) на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) разбил ракетку при счете 2:4 (0-15) в первом сете. Бублик не смог принять подачу грека. Он получил предупреждение за неспортивное поведение.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 22:55 МСК
Окончен
0 : 2
После первого сета счёт 6:2 в пользу Циципаса. В третьем круге соревнований победитель встречи сыграет с испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера.
