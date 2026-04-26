Александр Бублик в двух сетах проиграл Стефаносу Циципасу на старте «Мастерса» в Мадриде

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он уступил греку Стефаносу Циципасу (80-й в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7.

В третьем круге турнира в Мадриде соперником Циципаса станет испанец Даниэль Мерида-Агилар (102-й в рейтинге).