Медведев — о матче с Марожаном: рад, что победил очень тяжёлого игрока на грунте

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал один из эпизодов в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4), когда под влиянием зрителей потерял концентрацию.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 20:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
2 		7 7 4
         
Фабиан Марожан
Венгрия
– Прокомментируй момент, когда во втором сете ты был гораздо ближе к тому, чтобы победить в двух сетах, и публика явно не хотела, чтобы матч заканчивался так быстро. Тебя поддавили, скажем. Как ты воспринял всю эту ситуацию? Можно ли сказать, что судья, может быть, немножко несправедливо себя повёл по отношению к тебе?
– Да. Я немножко вышел из концентрации, из фокуса, но тут всё вместе было. То есть это был его последний шанс вернуться в матч, и он его использовал. Он действительно начал играть лучше, чуть меньше уже ошибался, чуть больше где-то попадал, а я – наоборот. Наверное, это был единственный момент матча, где я чуть-чуть, скажем так, снизил свой уровень. Там было совершенно всё вместе, но теннис этим как бы и хорош, и плох одновременно, что часто происходит всё вместе, и в хорошую, и в плохую сторону. Но, в принципе, я доволен матчем – показал отличный уровень и рад, что победил очень тяжёлого игрока на грунте, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Медведева освистывали, но он вышел в 3-й круг Мадрида. Даниил выиграл 20-й матч в сезоне
