Теннис Новости

«Сегодня был непростой матч». Мирра Андреева оценила победу над Галфи в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила победу над соперницей из Венгрии Далмой Галфи в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

— Мирра, поздравляем! Ты, конечно, умеешь решать проблемы на корте. Даже когда что-то работает не по-твоему на старте каждого сета, ты находила ответы. Как ты смогла разобраться с этим и добиться своего?
— Да, сегодня был непростой матч. Далма — очень опытная оппонентка. С ней непросто играть. Сначала я действовала вторым номером, а она здорово начинала, у неё было много виннерсов, к тому же она была надёжна и стабильна на задней линии. Я говорила себе: «Что ж, если она меня хочет победить, то она будет играть на таком уровне весь матч. И только так она сможет победить». И я говорила себе: «Всё в порядке, это нормально». При этом я понимала, что я играю сама не в свой лучший теннис, и подбадривала себя, говорила: «Я найду свой уровень. Я найду свой потолок». Ну и в итоге играла сфокусированно большинство розыгрышей и очень довольна, что смогла сегодня победить в двух сетах, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

