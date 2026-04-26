«В один момент пух сильно полетел». Медведев — об условиях во время матча с Марожаном

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, повлияло ли изменение погоды на его игру в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Медведева.

– То, что ты играл вечером, и погода резко во время твоего матча ближе к ночи менялась, ты это ощущал? Как ты пытался подстроиться под это?

– Да, погода была что надо. В один момент пух сильно полетел. Он здесь всегда немного был. А в тот момент я просто играю, думаю: «Как будто снег идёт, просто вообще с ума сойти!» И причём это же немножко тоже выбивает из концентрации, потому что… Ну просто мешается что-то — перед тобой летает. Но я сразу подумал: «Окей! Надеюсь, что ему это тоже мешает». Единственное, что в этой ситуации можно сделать, – это нужно просто играть с этим. И, в принципе, в эти моменты он немножко как будто стал больше ошибаться, а я всё-таки смог продолжать играть в свой теннис. Поэтому было непросто, скажем так, но я смог дожать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.