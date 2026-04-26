«Не буду жаловаться на это покрытие». Мирра Андреева — об отношении к грунту

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде рассказала, что ей нравится на грунте больше всего.

— Ты всё ещё тинейджер, тебе 18 лет. Но твой грунтовый сезон выглядит очень солидным. У тебя уже есть титул на этом покрытии. Расскажи, что тебе нравится на грунте больше всего.
— Честно говоря, грунт для меня — это особенное покрытие. Здесь нужно всегда подправлять свою игру, приспосабливаться. Что ж, я скажу, что, наверное, это сейчас моё любимое покрытие. Но мне не нравится на грунте то, что это грязь. Ты, конечно же, пачкаешься. И потом 15 минут просто стоишь под душем, чтобы хотя бы пыль эту смыть. Ну а играю я на грунте неплохо, да. Не буду жаловаться на это покрытие.

— Что ж, у тебя сложные отношения с грунтом, но ведь у тебя есть и хорошие победы на нём.
— Да, у нас любовь и ненависть. Люблю грунт, если играть на нём, но после матча — не особо, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

