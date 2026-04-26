«Всегда была очень важна для меня». Медведев — о поддержке со стороны семьи в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как влияет на его игру на «Мастерсе» в Мадриде поддержка со стороны семьи.

– Расскажи о поддержке семьи. Мы их и на тренировках тут видели по ходу недели, и сегодня на матче. Как часто ты с ними общаешься здесь в течение этой недели? И чем они тебе помогают?

– Ну, теннис — не идеальный вид спорта для общения с семьёй. Причём даже если у тебя только жена. А когда дети, то ещё тяжелее, потому что внимание хочется всем уделить. Поэтому как получается. То есть стараюсь всегда соблюдать этот баланс. Стараюсь следить и за своим самочувствием. То есть если ты проведёшь день перед матчем с 8 до 8 как бы полностью с детьми и, допустим, не пойдёшь тренироваться, то это неправильно. Поэтому стараюсь балансировать. Допустим, где-то тренировка, потом есть время – и с детьми провёл время, вечером – с женой. Поддержка семьи для меня всегда была очень важна, и опять же дочки ещё чуть-чуть подрастут и уже будут тоже в каком-то смысле поддерживать меня прямо на корте, поэтому будет весело, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.