«Был тяжёлый матч, не чувствовала себя на полную». Шнайдер — о поражении в Мадриде

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала поражение в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

— Диана, конечно, ты сегодня уступила, но второй сет был довольно близким, что ты думаешь?

— Ну, если честно, то после 2:6, 0:4 здорово довести дело до тай-брейка. Было близко, но она (Белинда Бенчич. — Прим. «Чемпионата») играла хорошо, у неё получается отличный сезон. Это был тяжёлый матч, я не чувствовала себя на полную на корте, но довольна, что смогла отыграться и в конце показать лучший теннис, чем в начале. Думаю, это была хорошая битва и из неё можно извлечь и положительные моменты, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.