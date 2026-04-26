Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был тяжёлый матч, не чувствовала себя на полную». Шнайдер — о поражении в Мадриде

Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала поражение в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Диана, конечно, ты сегодня уступила, но второй сет был довольно близким, что ты думаешь?
— Ну, если честно, то после 2:6, 0:4 здорово довести дело до тай-брейка. Было близко, но она (Белинда Бенчич. — Прим. «Чемпионата») играла хорошо, у неё получается отличный сезон. Это был тяжёлый матч, я не чувствовала себя на полную на корте, но довольна, что смогла отыграться и в конце показать лучший теннис, чем в начале. Думаю, это была хорошая битва и из неё можно извлечь и положительные моменты, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android