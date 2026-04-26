«Нам легко играть вместе». Шнайдер — о выходе с Андреевой в 1/4 финала в Мадриде в паре

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) в паре с Миррой Андреевой. Во втором круге они обыграли Элисе Мертенс и Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3.

— Вы снова играете в паре и одолели чемпионок Australian Open. Каковы ваши ощущения?

— Да, очень здорово, я очень рада снова играть вместе с Миррой. Мне кажется, что нам очень легко играть вместе, нам очень весело. Сегодняшняя победа очень хорошая, одолели чемпионок АО. Но для нас самое важное то, что мы играли вместе и получали удовольствие, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.