Турнир АТР-1000, Мадрид: результаты матчей на 25 апреля

В субботу, 25 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории АТР-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. 2-й круг. Результаты матчей на 25 апреля (частично):

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 20) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) — 6:3, 6:3.

Карен Хачанов (Россия, 13) – Адам Уолтон (Австралия) — 6:2, 6:3.

Хауме Мунар (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 0:6, 1:6.

Мартин Дамм-младший (США, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 23) — 3:6 4:6.

Мариано Навоне (Аргентина) – Александр Зверев (Германия, 3) — 1:6, 6:3, 3:6.

Николай Будков Кьер (Норвегия, Q) – Денис Шаповалов (Канада, 31) — 6:2, 6:1.

Даниил Медведев (Россия, 7) – Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Александр Бублик (Казахстан, 8) – Стефанос Циципас (Греция, LL) — 2:6, 5:7.