Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 25 апреля

Вчера, 25 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Третий круг. Результаты матчей 25 апреля:

Анна Бондарь (Венгрия) — Лаура Самсон (Чехия, WC) — 7:6 (7:3), 6:1;

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 6:2, 7:6 (8:6);

Лейла Фернандес (Канада, 24) — Ива Йович (США, 15) — 3:6, 6:3, 6:2;

Мирра Андреева (Россия, 9) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2;

Энн Ли (США, 31) — Ига Швёнтек (Польша, 4) — 7:6 (7:4), 2:6, 3:0 (отказ Швёнтек);

Хейли Баптист (США, 30) — Жасмин Паолини (Италия, 8) — 7:5, 6:3;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жаклин Кристиан (Румыния, 29) — 6:1, 6:4;

Наоми Осака (Япония, 14) — Ангелина Калинина (Украина, Q) — 6:1, 6:3.