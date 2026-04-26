Мирра Андреева рассказала, как они с Дианой Шнайдер договорились сыграть в паре в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему они с Дианой Шнайдер решили снова выступить в парном разряде.

— Мирра и Диана, рады снова видеть вас вместе. Расскажите, пожалуйста, как вы, поиграв с другими партнёршами, решили объединиться снова?

— Мы поговорили в конце того года и с [тренером] Кончитой [Мартинес] решили, что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить.

— Дальше, в принципе, на «Большой шлем» ещё будут распространяться договорённости?

— Пока что, по крайней мере, у меня план не играть пару на «Ролан Гаррос». Возможно, конечно, всё ещё поменяется. Но я тоже не хочу говорить: «Давай сыграем, давай сыграем», а потом в итоге не играть. Так что пока я пару не планирую играть, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.