Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как они с Дианой Шнайдер договорились сыграть в паре в Мадриде

Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему они с Дианой Шнайдер решили снова выступить в парном разряде.

— Мирра и Диана, рады снова видеть вас вместе. Расскажите, пожалуйста, как вы, поиграв с другими партнёршами, решили объединиться снова?
— Мы поговорили в конце того года и с [тренером] Кончитой [Мартинес] решили, что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить.

— Дальше, в принципе, на «Большой шлем» ещё будут распространяться договорённости?
— Пока что, по крайней мере, у меня план не играть пару на «Ролан Гаррос». Возможно, конечно, всё ещё поменяется. Но я тоже не хочу говорить: «Давай сыграем, давай сыграем», а потом в итоге не играть. Так что пока я пару не планирую играть, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android