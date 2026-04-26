Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев высказался о грядущих матчах ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ», упомянув Сафонова
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией», за которую болеет теннисист, и «ПСЖ», где выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Веришь ли ты вообще в требл «Баварии»? Они будут играть с «ПСЖ». Как думаешь, кто выиграет?
— С «ПСЖ» тяжёлый матч для меня, потому что я очень сильно уважаю Матвея Сафонова. То, что он сделал, что он решился перейти в Европу, хотя многие у нас или не решаются, или по другим причинам [не переходят]. То, что он сумел выиграть конкуренцию… Я даже не буду говорить, за кого буду болеть. Я хочу, чтобы у него всё получилось и матч был хороший, а там уже кто победит — я в любом случае буду доволен, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android