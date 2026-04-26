Медведев высказался о грядущих матчах ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ», упомянув Сафонова

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией», за которую болеет теннисист, и «ПСЖ», где выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

— Веришь ли ты вообще в требл «Баварии»? Они будут играть с «ПСЖ». Как думаешь, кто выиграет?

— С «ПСЖ» тяжёлый матч для меня, потому что я очень сильно уважаю Матвея Сафонова. То, что он сделал, что он решился перейти в Европу, хотя многие у нас или не решаются, или по другим причинам [не переходят]. То, что он сумел выиграть конкуренцию… Я даже не буду говорить, за кого буду болеть. Я хочу, чтобы у него всё получилось и матч был хороший, а там уже кто победит — я в любом случае буду доволен, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.