Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, как пережил самое крупное поражение в карьере

Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пережил самое крупное поражение в своей карьере. 9 апреля во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло россиянин проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6.

— Тот последний матч, когда ты проиграл 0:6, 0:6 — как долго он не давал тебе покоя?
— Пару дней точно, может быть, неделю, но скорее пару дней. А потом ты думаешь: «Окей, просто, знаешь, если я буду продолжать в том же духе, я проиграю и в Мадриде». Поэтому мне нужно было перегруппироваться, сосредоточиться. Я рад, что в этом сложном матче сегодня мне удалось оставаться стойким до конца и дойти до финишной черты, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

25 апреля в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном со счётом (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android