Даниил Медведев объяснил, почему улучшилась его игра после смены тренера осенью 2025 года

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об изменениях в игре после смены тренера, сравнив работу его со шведским наставником Томасом Юханссоном и французом Жилем Сервара.

— Что Томас Юханссон изменил в твоей игре, в твоей, может быть, личности, начав с тобой работать? Вот что перестало получаться, в последнее время с Жилем Сервара, с которым ты много лет проработал, и снова начало получаться с Томасом и почему?

— Я не думаю, что он что-то изменил, но просто на тот конкретный момент мне нужен был новый толчок. И когда я говорю «новый толчок», я даже не только говорю про теннис, технику, какие-то удары. Просто нужно было что-то новое в команде, поэтому, ну, так получилось, что я расстался и с Жилем, и с Эриком одновременно, потому что они работали долго вдвоём. И я решил просто начать как бы немножко новую главу в своей карьере, попробовать что-то новое. И в этом плане Томас очень приятный человек. Мы отлично ладим вне корта, в принципе, и на корте, то есть всё, что он говорит, я стараюсь выполнять. То есть я не смогу назвать что-то одно, просто идёт хорошая плодотворная работа, которая и была с Жилем, но в конце вот я говорю: «Мне понадобился новый импульс, и он его отлично сумел дать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев и Томас Юханссон начали сотрудничество в сентябре 2025 года. Ранее российский теннисист 10 лет тренировался под руководством француза Жиля Сервара.

Напомним, 25 апреля в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном со счётом (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).