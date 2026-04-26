Медведев рассказал о ритуале во время душевого перерыва в матче с Марожаном

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём ритуале во время душевого перерыва в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).
— Интересно, что за внутренние переговоры с самим собой были у тебя во время душевого перерыва?
— Ну, честно говоря, не знаю, это ритуал или нет. Эта футболка сейчас достаточно потная, не прямо течёт с неё, но чуть-чуть неприятно. Поэтому я просто перезагрузился, сменил одежду, и всё нужно было сменить. В этот раз я обувь не менял, но менял трусы, шорты, футболку, носки. И пока ты всё это делаешь, ты уже забываешь, что было до этого. Вот такой вот у меня обряд или ритуал. И мне это помогло, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Следующим соперником Даниила Медведева в Мадриде станет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.
- 26 апреля 2026
-
09:58
-
09:44
-
09:29
-
08:40
-
08:28
-
08:19
-
02:26
-
02:02
-
01:54
-
00:51
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:10
-
00:10
- 25 апреля 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
22:40
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55