Медведев рассказал о ритуале во время душевого перерыва в матче с Марожаном

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём ритуале во время душевого перерыва в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).

— Интересно, что за внутренние переговоры с самим собой были у тебя во время душевого перерыва?

— Ну, честно говоря, не знаю, это ритуал или нет. Эта футболка сейчас достаточно потная, не прямо течёт с неё, но чуть-чуть неприятно. Поэтому я просто перезагрузился, сменил одежду, и всё нужно было сменить. В этот раз я обувь не менял, но менял трусы, шорты, футболку, носки. И пока ты всё это делаешь, ты уже забываешь, что было до этого. Вот такой вот у меня обряд или ритуал. И мне это помогло, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующим соперником Даниила Медведева в Мадриде станет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.