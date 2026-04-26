Медведев рассказал о ритуале во время душевого перерыва в матче с Марожаном

Медведев рассказал о ритуале во время душевого перерыва в матче с Марожаном
Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём ритуале во время душевого перерыва в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 20:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
2 		7 7 4
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

— Интересно, что за внутренние переговоры с самим собой были у тебя во время душевого перерыва?
— Ну, честно говоря, не знаю, это ритуал или нет. Эта футболка сейчас достаточно потная, не прямо течёт с неё, но чуть-чуть неприятно. Поэтому я просто перезагрузился, сменил одежду, и всё нужно было сменить. В этот раз я обувь не менял, но менял трусы, шорты, футболку, носки. И пока ты всё это делаешь, ты уже забываешь, что было до этого. Вот такой вот у меня обряд или ритуал. И мне это помогло, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующим соперником Даниила Медведева в Мадриде станет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.

