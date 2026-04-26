Даниил Медведев оценил свою игру в матче с Фабианом Марожаном на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев дал оценку своей игре в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).

— Сегодня было много поводов раздражаться. И сам ход матча, и пух, и сетка… Как вообще оценишь игру? На четвёрочку, на троечку?

— По пятибалльной системе, надеюсь? Хотел бы сказать на четвёрку. Потому что, в принципе, если не брать, опять же, этот момент во втором сете, где всё вместе было, то есть, ну, в каком-то смысле это было на двойку. А весь остальной матч — на пятёрку. Ну, поэтому в сумме, наверное, даже четыре с половиной, потому что матч всё равно выиграл. Соперник очень тяжёлый, смог как бы дожать, вернуться. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы вот этого провала во втором сейте не было. Но, в принципе, просто скажу, что всё было хорошо, и, опять же, это по-русски: «Всё хорошо, что хорошо кончается», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующим соперником Даниила Медведева в Мадриде станет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.