Даниил Медведев рассказал, в каких он остался отношениях с бывшим тренером

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, поддерживает ли он отношения с бывшим тренером Жилем Сервара.

— Ты красиво попрощался с Жилем в соцсетях. Остался у вас контакт какой-то нормальный?

— Какой-то есть, да. То есть не какой-то на ежедневной основе, но обычный нормальный контакт. Я тренировался с [Нишешем] Басаваредди в Монако. Мы занимались раза два-три во время предсезонки. С [Хубертом] Хуркачем мы наверняка тоже будем тренироваться, если они продолжат работать вместе, поэтому контакт будет. Но, опять же, таковы спорт и жизнь, что не будет такого, что мы каждый день будем видеться и общаться, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В конце августа 2025 года Даниил Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. В его новую команду вошли Томас Юханссон и Рохан Гётцке.