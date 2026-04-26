Турнир АТР-1000, Мадрид: расписание матчей на 26 апреля
Сегодня, 26 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжится розыгрыш турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. 3-й круг. Расписание матчей на 26 апреля (время – московское):
- 12:00. Алекс Михельсен (США) – Иржи Легечка (Чехия);
- 13:30. Лоренцо Музетти (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
- 13:30. Томас Этчеверри (Аргентина) – Дино Прижмич (Хорватия);
- 15:00. Артюр Фис (Франция) – Эмилио Нава (США);
- 17:00. Янник Синнер (Италия) – Эльмер Мёллер (Дания);
- 18:30. Кэмерон Норри (Великобритания) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
- 20:00. Вит Коприва (Чехия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
- 22:30. Рафаэль Ходар (Испания) – Жоао Фонсека (Бразилия).
