Турнир WTA-1000, Мадрид: расписание матчей на 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 3-й круг. Расписание матчей на 26 апреля (время – московское):

12:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

12:00. Соранa Кырстя (Румыния, 25) – Кори Гауфф (США, 3);

12:00. Катержина Синякова (Чехия) – Кэти Макнелли (США);

13:30. Линда Носкова (Чехия, 13) – Людмила Самсонова (Россия, 20);

14:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Каролина Плишкова (Чехия, SR);

15:30. Джессика Пегула (США, 5) – Марта Костюк (Украина, 26);

21:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 32) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

22:30. Анастасия Потапова (Австрия, LL) – Елена Остапенко (Латвия, 21).