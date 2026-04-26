Даниил Медведев: я смогу победить многих, если буду играть так

Чемпион US Open — 2021, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как смог переключиться после самого крупного поражения в карьере. 9 апреля во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло россиянин проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6.

Медведев выиграл первый же матч после этого поражения. Даниил оказался сильнее венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

— Как много уверенности прибавляет тот факт, что ты смог с этим справиться?

— Честно говоря, довольно много. Но это же теннис, нужно выигрывать больше матчей, чтобы действительно наращивать уверенность от игры к игре. Но, честно говоря, дело в том, что уровень был отличный. Это придаёт уверенности, потому что, если я буду играть так, я смогу обыграть многих. Конечно, если ребята будут играть очень хорошо, они тоже смогут меня обыграть. Таков теннис. Но если я буду продолжать в том же духе, что мне удалось сделать после Монте-Карло, я буду играть хорошо и выиграю много матчей, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.