Циньвэнь — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 26 апреля, пройдёт матч третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей 36-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга турнира в Мадриде Елена Рыбакина – Чжэн Циньвэнь.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Рыбакиной. Она выиграла в двух упорных сетах (7:6 (7:4), 7:5) в 1/16 финала Уимблдона-2022, в 2023 году Елена обыграла китаянку в первом круге турнира в Пекине со счётом 6:1, 6:2, а в текущем сезоне оказалась сильнее (4:6, 6:2, 7:5) в третьем круге Дохи. Циньвэнь одержала единственную победу над казахстанской теннисисткой на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.