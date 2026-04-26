Зверев: нам нужен Алькарас, с ним теннис интереснее

Зверев: нам нужен Алькарас, с ним теннис интереснее
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о снятии действующего чемпиона, второй ракетки мира Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы запястья.

«Это грустно. Грустно для тенниса. Но, как он сам сказал, он ещё очень молод и его карьера будет долгой — и, думаю, именно это он сейчас ставит в приоритет. Никогда не хорошо, когда пропускаются крупные турниры: он нам нужен, с ним теннис интереснее.

Иногда говорят, что топовые игроки рады, когда другие не участвуют, но это не так. Я сам был в такой ситуации: травмирован, не мог играть на крупных турнирах — и это совсем неприятное ощущение. Желаю ему скорейшего восстановления, надеюсь, он вернётся раньше запланированного и сможет задуматься о «Ролан Гаррос», а если нет — надеюсь увидеть его в 100-процентной форме на травяной серии турниров», — приводит слова Зверева Punto de Break.

