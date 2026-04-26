«Возвращалась домой мёртвая». Мирра Андреева — о подготовке к грунтовому сезону

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как прошла подготовка к грунтовой части сезона-2026.

— В хардовой части сезона и до этого момента кажется, что ты проделала отличную работу — была в потрясающей форме. Ты выиграла Линц, дошла до полуфинала в Штутгарте, обыграла там Игу. Сейчас ты в очень хорошем ритме на грунте.

— Это правда. Пока всё идёт довольно хорошо, но, честно говоря, подготовка к грунту… Боже, я возвращалась домой мёртвая — была полностью выжата. Такое ощущение, будто снова предсезонка.

Я провела огромное количество времени в зале, делая упражнения… До сих пор жалуюсь своему тренеру по физподготовке, потому что мы делали по 30-40 повторений, по три подхода. Я такая: «Сколько ещё можно? Это вообще когда-нибудь закончится?» Я реально очень много времени провела в тренажёрке, и, похоже, это всё-таки приносит плоды.

— Может, теперь скажешь тренеру спасибо?

— Да, возможно, стоит сказать спасибо, потому что, в принципе, жаловаться не на что — начало грунтового сезона получилось очень хорошим, так что, может быть, это благодаря той работе, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.