Главная Теннис Новости

«Сейчас многое под вопросом». Руседски — о сроках возвращения Алькараса на корт

«Сейчас многое под вопросом». Руседски — о сроках возвращения Алькараса на корт
Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением о том, сможет ли испанец Карлос Алькарас восстановиться к началу травяного сезона после травмы кисти. Ранее Алькарас снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме, а также с «Ролан Гаррос» – 2026.

«Хватит ли ему времени за три недели подготовиться к Уимблдону? Надеюсь, он вернётся к травяному сезону, но сейчас многое под вопросом.

Будем надеяться, что ко второй неделе Парижа он уже наберёт форму. К тому же, когда ты играешь на грунте, розыгрыши длинные и затяжные, а на траве — они короче и более резкие.

Всё зависит от условий летом. Если будет жарко, мяч летит быстрее. Если прохладнее — немного медленнее. Поэтому Карлос вернётся только тогда, когда будет на 100% готов. Будем надеяться, что это произойдёт как можно скорее», – приводит слова Руседски Tennis 365.

Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
