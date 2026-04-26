Зверев оценил свои шансы на титул «Ролан Гаррос» — 2026 после снятия Алькараса

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о своих шансах на победу на «Ролан Гаррос» — 2026 в условиях снятия с турнира его действующего чемпиона второй ракетки мира Карлоса Алькараса из-за травмы запястья.

«Да, но это неверный взгляд на ситуацию. По‑моему, чтобы выиграть крупный турнир, нужно победить лучших игроков мира. В последние месяцы Синнер был лучшим игроком мира и по‑прежнему остаётся в игре — он главный фаворит. Но я не хочу, чтобы остальные не участвовали. Я буду соревноваться так же, буду стараться победить, но лучше, когда все присутствуют», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года
Все новости RSS

