Зверев оценил свои шансы на титул «Ролан Гаррос» — 2026 после снятия Алькараса

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о своих шансах на победу на «Ролан Гаррос» — 2026 в условиях снятия с турнира его действующего чемпиона второй ракетки мира Карлоса Алькараса из-за травмы запястья.

«Да, но это неверный взгляд на ситуацию. По‑моему, чтобы выиграть крупный турнир, нужно победить лучших игроков мира. В последние месяцы Синнер был лучшим игроком мира и по‑прежнему остаётся в игре — он главный фаворит. Но я не хочу, чтобы остальные не участвовали. Я буду соревноваться так же, буду стараться победить, но лучше, когда все присутствуют», — приводит слова Зверева Punto de Break.