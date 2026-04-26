Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова снялась с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с Линдой Носковой

Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова снялась с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде (Испания) с чешкой Линдой Носковой (13-й номер рейтинга). На момент написания новости причины снятия остаются неизвестными.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 11:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В четвёртом круге турнира в Мадриде Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Сораной Кырстей и американкой Кори Гауфф.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Оглянись, я тебя найду». Мирра и другие звёзды боятся ставочников, но от них нет защиты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android