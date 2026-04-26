Людмила Самсонова снялась с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с Линдой Носковой

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова снялась с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде (Испания) с чешкой Линдой Носковой (13-й номер рейтинга). На момент написания новости причины снятия остаются неизвестными.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Сораной Кырстей и американкой Кори Гауфф.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).