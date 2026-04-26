«Никто этого не ожидал». Медведев — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении к снятию с «Ролан Гаррос» – 2026 действующего победителя турнира испанца Карлоса Алькараса.

– Обсуждалось ли немного в раздевалке снятие Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос»? Этот вопрос вообще как-то поднимается?

– В целом думаю, что в раздевалке это особо не обсуждается, потому что все понимают, насколько это неожиданно — никто этого не ожидал. Это ещё и удивительно, потому что сейчас, если хочешь выиграть турнир «Большого шлема» или даже «Мастерс», велика вероятность, что тебе придётся обыграть Алькараса и Синнера. А теперь нужно будет обыграть только Синнера.

Так что можно сказать, на остальных давление немного возрастает. Наверное, не на меня, потому что мне никогда не удавалось далеко пройти на «Ролан Гаррос» (улыбается), так что я просто постараюсь получить удовольствие. Но, конечно, очень жаль Карлоса.

Но, опять же, думаю, в раздевалке никто не будет это всерьёз обсуждать — таков теннис: мы двигаемся дальше и будем рады увидеть его, когда он вернётся, – сказал Медведев в студии Tennis Channel.