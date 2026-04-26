«Это лучший удар в моей жизни». Соболенко — про одноручный бэкхенд в матче с Кристиан
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала про свой удар в матче с румынкой Жаклин Кристиан, в котором Арина одержала победу со счётом 6:1, 6:4.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Жаклин Кристиан
В первом сете при счёте 3:0 Соболенко выбежала из противоположного угла, достала мяч и одноручным бэкхендом обвела соперницу.
«Это было безумие. На самом деле, мы отрабатываем такие удары перед каждой тренировкой, даже левой рукой, так что я их уже немало выполнила. Но сделать такой удар в матче — и чтобы он оказался победным… Вероятно, это лучший удар в моей жизни. Жду, когда Роджер (Федерер. — Прим. «Чемпионата») даст мне какой‑нибудь совет», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
