«Это лучший удар в моей жизни». Соболенко — про одноручный бэкхенд в матче с Кристиан

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала про свой удар в матче с румынкой Жаклин Кристиан, в котором Арина одержала победу со счётом 6:1, 6:4.

В первом сете при счёте 3:0 Соболенко выбежала из противоположного угла, достала мяч и одноручным бэкхендом обвела соперницу.

«Это было безумие. На самом деле, мы отрабатываем такие удары перед каждой тренировкой, даже левой рукой, так что я их уже немало выполнила. Но сделать такой удар в матче — и чтобы он оказался победным… Вероятно, это лучший удар в моей жизни. Жду, когда Роджер (Федерер. — Прим. «Чемпионата») даст мне какой‑нибудь совет», — приводит слова Соболенко Punto de Break.