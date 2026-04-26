Стала известна причина снятия Людмилы Самсоновой с «тысячника» в Мадриде

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова снялась с матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с чешкой Линдой Носковой из-за болезни, сообщает пресс-служба турнира.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Сораной Кырстей и американкой Кори Гауфф.

Отметим, ранее с матча третьего круга с американкой Энн Ли снялась полька Ига Швёнтек (6:7 (4:7), 6:2, 0:3), которая после также назвала причиной завершения борьбы общее недомогание, вероятно, вызванное вирусом.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.