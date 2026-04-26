Соболенко — о корте на «Сантьяго Бернабеу»: мне хотелось бы сосредоточиться на теннисе

Первая ракетка мира Арина Соболенко не впечатлена тем, что дополнительный тренировочный корт турнира WTA-1000 находится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который принадлежит футбольному клубу «Реал» Мадрид. Она предположила, что это нарушило подготовку игроков.

В 2026 году на домашней арене «Реала» был оборудован грунтовый корт, который игроки используют для тренировок.

«Я была немного сбита с толку. Хотелось бы, чтобы всё это организовали до начала турнира. А сейчас мне кажется, что покрытие будет немного отличаться от прошлого корта.

К тому же это огромный стадион, всё устроено иначе. Мне хотелось бы сосредоточиться на теннисе, а не на этих моментах. Кроме того, если они планируют и дальше проводить здесь спортивные мероприятия, я бы предпочла, чтобы подобные изменения вносили до или после турнира. Это уникальный опыт», — приводит слова Соболенко TNT Sports.

Материалы по теме
Бублик уступил во 2-м круге Мадрида! Медведев, Соболенко, Хачанов и Мирра победили. LIVE!
Live
Бублик уступил во 2-м круге Мадрида! Медведев, Соболенко, Хачанов и Мирра победили. LIVE!
