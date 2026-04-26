Кори Гауфф обыграла Сорану Кырстю в третьем круге «тысячника» в Мадриде

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв румынку Сорану Кырстю (26-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Гауфф выполнила две подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 15 брейк-пойнтов. Сорана Кырстя сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде Гауфф поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.