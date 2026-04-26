Курье — о Циципасе: его слабые стороны игры слишком долго оставались без изменений

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался об игре греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который ранее вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, одержав победу над казахстанским теннисистом Александром Бубликом (6:2, 7:5).

«Слишком долго слабые стороны его игры оставались без изменений. Его резаный бэкхенд — недостаточно хорошего уровня. Его приём на бэкхенде — тоже. Его неспособность на других покрытиях понять, что при приёме второй подачи ему стоит отходить назад, чтобы чаще играть форхендом — это провал.

Он не осознал, что игра уходит вперёд без него и что ему нужно продолжать совершенствовать то, что, с моей точки зрения, не должно быть таким уж сложным для улучшения», – сказал Курье в студии Tennis Channel.