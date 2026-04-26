Курье — о Циципасе: его слабые стороны игры слишком долго оставались без изменений

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался об игре греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который ранее вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, одержав победу над казахстанским теннисистом Александром Бубликом (6:2, 7:5).
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Слишком долго слабые стороны его игры оставались без изменений. Его резаный бэкхенд — недостаточно хорошего уровня. Его приём на бэкхенде — тоже. Его неспособность на других покрытиях понять, что при приёме второй подачи ему стоит отходить назад, чтобы чаще играть форхендом — это провал.
Он не осознал, что игра уходит вперёд без него и что ему нужно продолжать совершенствовать то, что, с моей точки зрения, не должно быть таким уж сложным для улучшения», – сказал Курье в студии Tennis Channel.
- 26 апреля 2026
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:30
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:05
-
09:58
-
09:44
-
09:29
-
08:40
-
08:28
-
08:19
-
02:26
-
02:02
-
01:54
-
00:51
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:25
-
00:19