Легечка вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Михельсена

Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий в мировом рейтинге 14-е место, вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв соперника из США Алекса Михельсена. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чеха.

По ходу матча Легечка сделал 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк‑пойнта из шести заработанных. Михельсен подал навылет три раза, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк‑пойнта.

Далее Легечка сыграет с победителем матча между Таллоном Грикспором (Нидерланды) и Лоренцо Музетти (Италия).

Прошлогодним победителем турнира является норвежский теннисист Каспер Рууд.