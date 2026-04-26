Легечка вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Михельсена
Поделиться
Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий в мировом рейтинге 14-е место, вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв соперника из США Алекса Михельсена. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чеха.
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Алекс Михельсен
А. Михельсен
По ходу матча Легечка сделал 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк‑пойнта из шести заработанных. Михельсен подал навылет три раза, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк‑пойнта.
Далее Легечка сыграет с победителем матча между Таллоном Грикспором (Нидерланды) и Лоренцо Музетти (Италия).
Прошлогодним победителем турнира является норвежский теннисист Каспер Рууд.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:30
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:05
-
09:58
-
09:44
-
09:29
-
08:40
-
08:28
-
08:19
-
02:26
-
02:02
-
01:54
-
00:51
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:25
-
00:19