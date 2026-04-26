Видео: Мирра Андреева отрабатывает удары со спарринг-партнёром в выходной день в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева отрабатывает удары со своим спарринг-партнёром сегодня, 26 апреля, в выходной день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мирра Андреева продолжает свой путь на «тысячнике» в Мадриде как в одиночном, так и в парном разрядах. В 1/8 финала одиночного разряда россиянка сразится с венгерской спортсменкой Анной Бондарь. Также Мирра вместе с Дианой Шнайдер ранее вышли в 1/8 финала парного турнира.