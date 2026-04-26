Видео: Карен Хачанов провёл тренировку с двумя ракетками на «Мастерсе» в Мадриде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов провёл тренировку на кортах грунтового «Мастерса» в Мадриде. Во время занятия он решил отработать игру у сетки, используя ракетки двумя руками, сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Хачанов вышел в третий круг турнира в Мадриде, где ему предстоит сыграть с 27-й ракеткой мира чешским теннисистом Якубом Меншиком. Встреча запланирована на 27 апреля.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.