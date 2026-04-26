Видео: Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретились на тренировке в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 19-й номер мирового рейтинга россиянка Диана Шнайдер сегодня, 26 апреля, встретились во время тренировочного процесса на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер ранее вышли в 1/8 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде. Мирра также продолжает свой путь в одиночном разряде.