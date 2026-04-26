Видео: тренировка Даниила Медведева перед третьим кругом «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев тренируется перед матчем третьего круга «Мастерса» в Мадриде, в котором встретится со 140-й ракеткой мира норвежцем Николаем Будковым Кьером. Информацию с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео тренировки Даниила Медведева.

Данил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над венгром Фабианом Марожаном.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера.