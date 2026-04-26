Маррей — о 25-м «Шлеме» Джоковича: думаю, он способен на это

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть 25-й «Шлем».

«Думаю, он способен на это. Трудность в том, что в его возрасте, если мы играем слишком много в теннис, рискуем получить травму или оказаться не в форме для турниров «Большого шлема», но если, с другой стороны, не участвуем в достаточном количестве соревнований, наше тело недостаточно подготовлено для участия в турнирах «Большого шлема».

Сыграть семь матчей за две недели — это очень сложно физически. В прошлом году он дошёл до полуфиналов всех четырёх турниров «Большого шлема», но на этих соревнованиях он явно получил три травмы, в этом весь баланс, который нужно найти. Требуется идеальная подготовка, достаточное количество матчей и тренировок, но мы могли видеть на Открытом чемпионате Австралии результаты, которых он добился, победив Алькараса в прошлом году и Синнера в этом – у него всё ещё есть потенциал», — приводит слова Маррея We Love Tennis.

