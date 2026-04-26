Названа возможная причина снятий теннисистов с турнира в Мадриде

Сегодня, 26 апреля, с турнира в Мадриде снялась российская теннисистка Людмила Самсонова. Причиной снятия стало общее недомогание, которое было вызвано некачественной пищей на соревнованиях, сообщает Punto De Break.

Ранее из-за проблем с общем физическим состоянием с розыгрыша турнира снялась польская теннисистка Ига Швёнтек, которой пришлось отказаться от продолжения борьбы в матче третьего круга с американкой Энн Ли (6:7 (4:7), 6:2, 0:3). Также от продолжения борьбы на турнире в мужском одиночном разряде отказался Марин Чилич, который завершил свой путь в Мадриде после победы в первом круге над бельгийцем Зизу Бергсом (4:6, 6:3, 6:4)

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая. Действующими победителями соревнований являются белорусская теннисистка Арина Соболенко и норвежец Каспер Рууд.

