Звонарёва и Зигемунд обыграли пару Паолини/Эррани во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв первую сеяную пару розыгрыша соревнований итальянок Сару Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 10:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Пара Эррани/Паолини не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
За выход в 1/2 финала турнира в Мадриде Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами встречи между индонезийским дуэтом Джаниче Чен/Алдила Сутджиади и испано-американской парой Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес.
