Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд — Сара Эррани/Жасмин Паолини, результат матча 26 апреля 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Звонарёва и Зигемунд обыграли пару Паолини/Эррани во втором круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв первую сеяную пару розыгрыша соревнований итальянок Сару Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 10:6.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 14:20 МСК
Сара Эррани
Италия
Жасмин Паолини
Италия
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 6
4 		6 1 10
         
Лаура Зигемунд
Германия
Вера Звонарёва
Россия
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Пара Эррани/Паолини не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/2 финала турнира в Мадриде Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами встречи между индонезийским дуэтом Джаниче Чен/Алдила Сутджиади и испано-американской парой Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес.

«Условия в Мадриде подходят моей игре». Выбьет ли Мирра из сетки третью венгерку подряд?
