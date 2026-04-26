Алибек Качмазов завоевал титул на турнире М25 в Шарм-эль-Шейхе

Алибек Качмазов завоевал титул на турнире М25 в Шарм-эль-Шейхе
494-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов завоевал чемпионский титул на турнире М25 в египетском Шарм-эль-Шейхе. В финале турнира он был сильнее ещё одного россиянина Антона Аржанкина (1152-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

По ходу турнира Качмазов обыграл немца Седрика Станке (2122-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. В 1/8 финала он был сильнее россиянина Семёна Панкина (527-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Четвертьфинал Качмазов провёл против египтянина Фареса Закарии, уступив один сет 498-й ракетке мира (6:3, 2:6, 6:4), а в полуфинале был сильнее чеха Марека Генгела (364-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Лучшим результатом для 23-летнего Качмазова в рейтинге АТР является 151-е место, которое он занимал в мае 2025 года.

