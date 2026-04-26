Гауфф — о проблемах с самочувствием: думаю, подхватила то же самое, что и все остальные

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф прокомментировала победу в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде над румынкой Сораной Кырстей (4:6, 7:5, 6:1), отметив, что испытывает недомогание.

– Знаю, что ты не чувствуешь себя на 100%, но чемпионы находят способ побеждать, именно это ты сегодня и сделала. Расскажи, как тебе это удалось.

– Не знаю. Честно, просто пыталась закончить матч, одно очко перетекало в другое. Думаю, я подхватила то же самое, что и все остальные здесь, в Мадриде, к сожалению. Постараюсь просто перетерпеть до завтра, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Ранее с турнира в Мадриде снялись несколько теннисистов в женском и мужском одиночном разрядах из-за общего недомогания, вызванного некачественной едой на соревнованиях.