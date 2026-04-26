Гауфф — о проблемах с самочувствием: думаю, подхватила то же самое, что и все остальные

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф прокомментировала победу в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде над румынкой Сораной Кырстей (4:6, 7:5, 6:1), отметив, что испытывает недомогание.
|1
|2
|3
|
|5
|1
|
|7
|6
– Знаю, что ты не чувствуешь себя на 100%, но чемпионы находят способ побеждать, именно это ты сегодня и сделала. Расскажи, как тебе это удалось.
– Не знаю. Честно, просто пыталась закончить матч, одно очко перетекало в другое. Думаю, я подхватила то же самое, что и все остальные здесь, в Мадриде, к сожалению. Постараюсь просто перетерпеть до завтра, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.
Ранее с турнира в Мадриде снялись несколько теннисистов в женском и мужском одиночном разрядах из-за общего недомогания, вызванного некачественной едой на соревнованиях.
- 26 апреля 2026
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:30
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:05
-
09:58
-
09:44
-
09:29
-
08:40
-
08:28
-
08:19
-
02:26
-
02:02
-
01:54
-
00:51