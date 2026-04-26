Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Таллон Грикспор, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Мадриде

Музетти обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) над нидерландцем Таллоном Грикспором со счётом 6:4, 7:5. Матч продлился 1 час и 41 минуту.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 14:50 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

По ходу матча Музетти пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Мадрида итальянец Музетти встретится с 14-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.

Действующим победителем турнира в Мадриде является норвежец Каспер Рууд, который в финале обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

