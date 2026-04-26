Музетти обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) над нидерландцем Таллоном Грикспором со счётом 6:4, 7:5. Матч продлился 1 час и 41 минуту.
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 14:50 МСК
Таллон Грикспор
Окончен
0 : 2
Лоренцо Музетти
По ходу матча Музетти пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Мадрида итальянец Музетти встретится с 14-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.
Действующим победителем турнира в Мадриде является норвежец Каспер Рууд, который в финале обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
