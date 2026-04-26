«Меня чуть не вырвало». Гауфф рассказала о своём состоянии во время матча с Кырстей

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф поделилась подробностями о своём состоянии после победы в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде над румынкой Сораной Кырстей (4:6, 7:5, 6:1). Гауфф призналась, что чувствует недомогание из-за возможного вируса, из-за которого ранее с турнира снялось несколько теннисистов.

— Не знаю, как я это пережила. Всё утро чувствовала себя хорошо, вечером немного странно, но потом проснулась утром, чувствовала себя нормально. А потом меня чуть не вырвало, и это случилось. Мне дали какие-то таблетки, это определённо помогло. Меня тошнило, чувствовала усталость, смогла с этим справиться, просто не хотела уходить посреди матча, что в какой-то момент это чуть не произошло.

— Похоже, что распространяется какой-то вирус. А ты как думаешь?

— Да, конечно, думаю, дело в том, что у меня обычно нет проблем с едой или желудком. Думаю, что у нескольких игроков есть какой-то вирус, судя по всему, он распространяется по городу, так что я, вероятно, просто столкнулась с ним, но это нормально.

— Есть ли ещё какие-нибудь симптомы, помимо тошноты? Например, повышенная температура или что-то подобное?

— Прошлой ночью у меня немного поднялась температура, я приняла мелатонин и просто легла спать. Подумала: «Не знаю, может, я совсем не умею разбираться, всё ли со мной в порядке, а что нет». Обычно не люблю рассказывать людям, поэтому, наверное, мне следовало бы сказать своему физиотерапевту или кому-нибудь ещё. Но сегодня утром проснулась, чувствуя себя нормально, так что, может, это был просто первый признак. Но кроме этого ничего особенного, – передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.