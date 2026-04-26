Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В женском теннисе всё так непредсказуемо». Мирра Андреева — о шансах на титул на «РГ»

Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свои шансы на титул на предстоящем «Ролан Гаррос» – 2026, отметив, что не делает ставку только на Открытый чемпионат Франции, а будет рада выиграть любой из турниров «Большого шлема».

— Ты молода, уже добилась большого успеха, но твой лучший результат на турнирах «Большого шлема» — это полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. Многие говорят, что ты скоро можешь выиграть «Шлем». Как думаешь, «Ролан Гаррос» — твой лучший шанс на первый титул?
— Честно говоря, в женском теннисе всё так непредсказуемо (смеётся). Бывают периоды, когда моя игра сильно колеблется — то вверх, то вниз. И даже сама не могу сказать, на каком покрытии или турнире сыграю лучше. Всё довольно непредсказуемо.

Мне всё равно. «Большой шлем» есть «Большой шлем». Если это будет Уимблдон — отлично, если Australian Open — тоже прекрасно. Я не выбираю. Это не так, что хочу именно Уимблдон, а если выиграю US Open — это не то. Нет, я буду очень счастлива в любом случае.

Просто стараюсь на 100% концентрироваться на каждом турнире, в котором играю. И, возможно, рано или поздно это случится… А может и нет — никогда не знаешь, как сложится жизнь. Поэтому просто буду выкладываться по максимуму на каждом турнире, посмотрим, к чему это приведёт, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android